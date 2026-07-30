Появилось 30 петиций с требованием лишить Месси премии принцессы Астурийской

Пользователи платформы Change.org создали 30 петиций с требованием к Фонду княжества Астурийского лишить нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси премии принцессы Астурийской за достижения в области спорта, сообщает Diario De Navarra.
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