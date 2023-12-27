Театр абсурда
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Театр абсурда

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Европе так нужна российская сталь, что с неё сняли санкции

Европе так нужна российская сталь, что с неё сняли санкции

Российское лобби смогло одержать верх по вопросу исключения стальной промышленности из антироссийских санкций, сообщает Der Spiegel.

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