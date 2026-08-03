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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трусова, Игнатов, Костылева и Рудковская посетили концерт Вани Дмитриенко в Москве

Фигуристка Елена Костылева рассказала, что побывала на концерте певца Вани Дмитриенко. «Концерт Вани Дмитриенко, спасибо Яне Александровне за приглашение и крутые места в вип-ложах», – написала Костылева.

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