Трусова, Игнатов, Костылева и Рудковская посетили концерт Вани Дмитриенко в Москве

Фигуристка Елена Костылева рассказала, что побывала на концерте певца Вани Дмитриенко. «Концерт Вани Дмитриенко, спасибо Яне Александровне за приглашение и крутые места в вип-ложах», – написала Костылева.
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