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Царьград

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Китай отрицает участие своих граждан в военных действиях на Украине

Китай отрицает участие своих граждан в военных действиях на Украине

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Китай не отправлял военных на Украину. Президент Украины Зеленский утверждает, что двое китайских граждан, якобы воюющих на стороне России, были взяты в плен на Донбассе.

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