Рассказываем непростую историю выдающегося композитора, за талантом которого скрывалось немало личных драм.

Петр Чайковский и Антонина МилюковаИмя Петра Ильича Чайковского тесно связано с русской музыкальной культурой – его «Щелкунчик» входит в число самых популярных и любимых балетов в мире, а «Танец феи сахарной сливы» поклонники узнают по первым нотам его произведения.
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