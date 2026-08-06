В Кемеровской области в рамках акции «Зарядка со стражем порядка» полицейские провели для детей тренировку с мастером спорта по самбо

По инициативе члена Общественного совета при ОМВД России по г. Прокопьевску Татьяны Пановой в Доме детского творчества прошло спортивное мероприятие, которое было организовано в рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».
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