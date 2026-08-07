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Царьград

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"Хочу в тюрьму": Украинец предпочел фронту места лишения свободы, "мужику реально повезло"

"Хочу в тюрьму": Украинец предпочел фронту места лишения свободы, "мужику реально повезло"

Украинец предпочёл отправке на фронт тюремное заключение, и этому "мужику реально повезло". Инсайдеры привели статистику, из которой видно: "хочу в тюрьму" – практически единственный способ выжить для украинских призывников.

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