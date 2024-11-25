В Туркмении началась III Международная олимпиада по химии

Торжественная церемония открытия III Международной олимпиады по химии, прошла в Ашхабаде в стенах Туркменского государственного университета (ТГУ) имени Махтумкули 25 ноября, сообщает министерство образования Туркмении на своем сайте.
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