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Путешествие в ГУЛАГ

Путешествие в ГУЛАГ

Рубрика "Таинственный ГУЛАГ".Доказано существование путешествий во времени. Заключенных из российских тюрем тайно перемещают в 30-е, где они и пропадают.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Осужденных иногда переводят из одного лагеря в другой.
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16 час.
А Кудасов
Сколько можно, ГУЛАГ это не лагерь а контора. В ней чиновники работали, руководили, управляли теми самыми лагерями, где отбывали сроки и политические и экономические, до уголовных. Использующий безграмотно эту аббревиатуру уподобляется стукачу Солженицыну.
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15 час.
Олег Самойлов
Пропал лехуюжыньга? Туда ублюдку и дорога!
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3 час.

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