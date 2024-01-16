Путешествие в ГУЛАГ

Осужденных иногда переводят из одного лагеря в другой.

А Кудасов

Сколько можно, ГУЛАГ это не лагерь а контора. В ней чиновники работали, руководили, управляли теми самыми лагерями, где отбывали сроки и политические и экономические, до уголовных. Использующий безграмотно эту аббревиатуру уподобляется стукачу Солженицыну.