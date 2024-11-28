В ДНР заочно осудят приказавшего атаковать Горловку беспилотниками командира ВСУ

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего командира 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Голишевского, приказавшего атаковать Горловку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
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