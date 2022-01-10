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Чимаев – Уайту: «Позволь мне подраться с двумя парнями в один вечер, я не шучу»

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к президенту UFC Дэйну Уайта. «Дэйна, брат, позволь мне подраться с двумя парнями в один вечер, я не шучу», – написал Чимаев в инстаграме.

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