Роскачество нашло кишечную палочку в 40% роллов «Филадельфия»

А рыбы в некоторых из них содержится менее 10% от удельного веса продукта. Роскачество проверило роллы «Филадельфия» в России, сделав большую закупку из ресторанов, торговых сетей и специализированных магазинов формата «на вынос».
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