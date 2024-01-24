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"Не существует Кена без Барби". Райан Гослинг раскритиковал "Оскар" за то, что Марго Робби не была номинирована на премию

"Не существует Кена без Барби". Райан Гослинг раскритиковал "Оскар" за то, что Марго Робби не была номинирована на премию

Райан Гослинг категорично высказался о том, что на премию "Оскар" не были номинированы его коллега по фильму "Барби" Марго Робби и режиссёр фильма Грета Гервиг.

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