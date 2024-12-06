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Общественная служба новостей

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SCMP: Китай строит поезда, которые будут летать на основе технологии 5G

SCMP: Китай строит поезда, которые будут летать на основе технологии 5G

Китайская государственная корпорация аэрокосмической науки и промышленности совместно с правительством провинции Шаньси начали разработку поездов, которые смогут развивать скорость до 1000 километров в час и работать на основе технологии 5G.

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