Сотруднице Службы заказчика Минстроя Хабаровского края дали условный срок

В Хабаровском крае вынесен приговор сотруднице КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" за злоупотребление служебными полномочиями.
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