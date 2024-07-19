Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 889 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Романова
    Прямо как в Москве в 1980!Власти насильно в...
  • Alex Nемо
    А вот тут сразу нужно понимать - раз боится и требует оружие значит совесть не чиста. Чего им бояться своего народа? ...Пока вы спали: ко...
  • Людмила Абрамова
    бандеровцев из тюрьмы выпустил он?В Госдуме назвали...

МЧС: в России за сутки утонули 24 человека

МЧС: в России за сутки утонули 24 человека

Среди них четверо несовершеннолетних. Ведомство в своём Telegram-канале сообщило о случаях в Вологодской, Новгородской, Амурской, Нижегородской, Пензенской, Орловской областях, а также в Красноярском крае, Республике Коми и Башкирии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх