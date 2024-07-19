МЧС: в России за сутки утонули 24 человека

Среди них четверо несовершеннолетних. Ведомство в своём Telegram-канале сообщило о случаях в Вологодской, Новгородской, Амурской, Нижегородской, Пензенской, Орловской областях, а также в Красноярском крае, Республике Коми и Башкирии.
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