МЧС: в России за сутки утонули 24 человека

Политика как она есть

Среди них четверо несовершеннолетних. Ведомство в своём Telegram-канале сообщило о случаях в Вологодской, Новгородской, Амурской, Нижегородской, Пензенской, Орловской областях, а также в Красноярском крае, Республике Коми и Башкирии.