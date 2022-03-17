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«Мировое сообщество закрыло глаза на факт геноцида»: Шерин сказал, почему Россия не станет исполнять требование суда ООН

«Мировое сообщество закрыло глаза на факт геноцида»: Шерин сказал, почему Россия не станет исполнять требование суда ООН

Cancillería Ecuador / CC BY-SA 2.0 Российский общественный и политический деятель Александр Шерин заявил ФАН, что общественные организации коллективного Запада, включая ООН, давно дискредитировали себя, публично проявив свою антироссийскую суть.

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