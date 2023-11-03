Duracell выпустил пауэрбанк в виде гигантской батарейки. Емкостью 25 000 и 60 000 мА·ч

Компания Duracell разработала портативную аккумуляторную батарею, которая выглядит как огромная «пальчиковая» батарейка — она доступна в двух версияхПауэрбанки Duracell моделей M150 и M250 сделаны в виде масштабной модели батарейки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии