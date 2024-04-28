Таможенники поста «Леушены» пресекли попытку контрабанды обуви

Мужчина «забыл» задекларировать на таможне 71 пару фирменной обуви. Случай был задокументирован сотрудниками таможенного поста «Леушены» после проверки микроавтобуса, следовавшего из Германии в Республику Молдова.
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