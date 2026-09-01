Китайские автопроизводители выйдут на рынок США через 5–10 лет

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Китайские автомобили, которые уже заполонили рынки Европы, Австралии и Мексики, могут стать реальностью на американских дорогах в ближайшие 5–10 лет.
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