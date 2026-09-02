Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Абитуриенты "остаточного принципа". Почему на учителей отказываются учиться даже бесплатно

Абитуриенты "остаточного принципа". Почему на учителей отказываются учиться даже бесплатно

Свободная Пресса Более шести тысяч бюджетных мест остались незанятыми после завершения основного этапа приема в российских вузах.

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