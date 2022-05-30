В Новосибирской области захотели снять еще одну антиковидную меру

Глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил на аппаратном совещании о рассмотрении в оперштабе Новосибирской области вопроса о поэтапном снятии ковидных ограничений по количеству зрителей в кинотеатрах и театрах.