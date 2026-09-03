Представлен трейлер новой семейной сказки «Морозко»

В центре повествования — деревня, где уже несколько десятков лет не наступает зима. За этим стоит могущественная Ведьма, когда-то уснувшая под защитой Морозко.
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