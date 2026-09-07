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Кирьяков о «Спартаке» и 1:2 с «Динамо»: «Карседо выбросил белый флаг, выпустив молодых. Умяров, Жедсон и Солари провалили игру»

Сергей Кирьяков оценил поражение «Спартака» от «Динамо» (1:2) в 7-м туре РПЛ. «Спартак» разочаровал. После победы над «Зенитом» говорили, что красно-белые – фавориты чемпионата, но сейчас команда провалилась.

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