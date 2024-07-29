Эрдоган дал пощечину ребенку, который не поцеловал ему руку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказался в центре внимания после инцидента, когда он слегка ударил пятилетнего мальчика за отказ поцеловать ему руку во время церемонии вручения ключей от квартиры семье, пострадавшей от землетрясения.
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