Эрдоган дал пощечину ребенку, который не поцеловал ему руку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказался в центре внимания после инцидента, когда он слегка ударил пятилетнего мальчика за отказ поцеловать ему руку во время церемонии вручения ключей от квартиры семье, пострадавшей от землетрясения.