Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

890 подписчиков

В Улан-Удэ представитель аппарата МВД Бурятии поблагодарил менеджера банка, уберёгшую клиента от потери около 80 тысяч рублей

В Улан-Удэ представитель аппарата МВД Бурятии поблагодарил менеджера банка, уберёгшую клиента от потери около 80 тысяч рублей

В Улан-Удэ представитель аппарата МВД Бурятии поблагодарил менеджера банка Туяну Лубсанову, уберёгшую 49-летнего мужчину-дальнобойщика от потери около 80 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх