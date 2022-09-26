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Газопереработчики остановили крупнейшие производства метанола в России

Газопереработчики остановили крупнейшие производства метанола в России

Как сообщает «Коммерсантъ», ранее основным потребителем метанола были страны ЕС, однако после начала военной операции РФ на Украине и введения против России экономических санкций рынок сбыта продукции российских предприятий критически сузился.

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