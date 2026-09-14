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ФСБ выявила 111 «чёрных оружейников» в 43 регионах России

ФСБ выявила 111 «чёрных оружейников» в 43 регионах России

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией провели мероприятия в 43 регионах России, в результате которых были выявлены 111 человек, причастных к незаконному обороту оружия, и пресечена деятельность 37 подпольных мастерских .

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