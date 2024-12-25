Другой Дорошенко. 400 лет договору запорожцев с крымскими татарами

Официальная история Украины вынуждена постоянно объяснять, почему "украинские национальные герои" заключали союзы или присягали на верность иностранным властителям, которые тут же объявляются врагами украинского народа.
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