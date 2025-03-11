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Царьград

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Русская армия вышла на взятый участниками операции "Поток" плацдарм

Русская армия вышла на взятый участниками операции "Поток" плацдарм

Подземный прорыв позволил освободить 10 курских сел.Вчера вечером стало известно, что основные силу Русской армии пробились к плацдарму под Суджей, который захватили участники операции "Поток".

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Комментарии
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Амара Карпова
СУПЕР РЕБЯТА👍😎❤️Храни Бог ВСЕХ🙏🙏🙏
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