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Богатые иногда тратят на уход за лицом меньше денег, чем обычные женщины, но выглядят лучше. Разбираем причины

Я всегда стараюсь для своих читательниц выбрать самые лучшие и эффективные способы ухода за собой. И сегодня я особенно постаралась! Почти как детектив искала причины, почему некоторые женщины так хорошо выглядят, а потом методы, как позаимствовать самое ценное с минимальными затратами! 1.

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