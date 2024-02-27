Leiden University: денежное вознаграждение мотивирует к занятиям спортом

Психолог Дэвид де Бюисонже из Лейденского университета в Нидерландах рассказал, что самая эффективная мотивация к похудению и занятиям спортом — денежная стратегия кнута и пряника: потеря денег при отсутствии результата и вознаграждение в случае успеха.
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