«Это страшные люди, которые выступают против государственной политики, при этом живут на государственные деньги.
Наконец-то, российское правительство взялось за наведение порядка среди деятелей культуры: все несогласные будут уволены
Комментарии
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Александр Симаков
Что такое монополия на билеты? И у кого она?
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6 час.
Лариса шумбасова
Подписавшихся под подобным обращением пусть уходят на пенсиюи сидят себе дома. Если уж сильно неймется - пусть едут в США и там рассказывают о своих переживаниях и призывают к миру придурков американских! Расскажут пусть , что нельзя стрелять по детям и старикам, и вообще как плохо организовывать войны и хаос по всему миру! Может им там расскажут что нужное и понятное! Ты ж смотри, радетели какие!!!!!
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3 час.
Лш
Лариса шумбасова
В Донецк их, и оттуда пусть рассказывают Америке и Германии о своих переживаниях!!! А то же смотри, Путина они вразумляют, миротворцы драные!
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1 час.
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