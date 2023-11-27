Наконец-то, российское правительство взялось за наведение порядка среди деятелей культуры: все несогласные будут уволены

Лариса шумбасова

Подписавшихся под подобным обращением пусть уходят на пенсиюи сидят себе дома. Если уж сильно неймется - пусть едут в США и там рассказывают о своих переживаниях и призывают к миру придурков американских! Расскажут пусть , что нельзя стрелять по детям и старикам, и вообще как плохо организовывать войны и хаос по всему миру! Может им там расскажут что нужное и понятное! Ты ж смотри, радетели какие!!!!!