Дайджест дня: новый Lamborghini, закат HiPhi и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Шеф-дизайнер компании Lamborghini Митя Боркерт опубликовал тизер нового младшего суперкара, который заменит уже снятую с производства модель Huracan.
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