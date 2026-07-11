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«Попала на экран через постель»: как Илана Дылдина пережила нищету и стала звездой «Уральских пельменей»

«Попала на экран через постель»: как Илана Дылдина пережила нищету и стала звездой «Уральских пельменей»

Актриса Илана Дылдина, получившая широкую известность благодаря шоу «Уральские пельмени», однажды в шутку заявила прессе, что попала на экраны «через постель».

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