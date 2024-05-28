Amnesty International: число казней в мире в 2023-м возросло на 31%

Число смертных казней в 2023 году в мире увеличилось на 31% и стало самым большим с 2015-го. Об этом говорится в ежегодном докладе международной правозащитной организации Amnesty International<strong>Число смертных казней в 2023 году в мире увеличилось на 31% и стало самым большим с 2015-го.