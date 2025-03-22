НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

170 подписчиков

Алиссон не сыграет за Бразилию в матче с Аргентиной. Вратарь «Ливерпуля» покинул расположение сборной из-за травмы головы, полученной в игре против Колумбии

Вратарь «Ливерпуля» получил травму в матче квалификации ЧМ-2026 против Колумбии (2:1).  На 78-й минуте Алиссон и защитник колумбийцев Давинсон Санчес столкнулись головами, и были вынуждены покинуть поле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх