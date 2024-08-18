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Техника горит: ВС РФ уничтожают обученных НАТО военных ВСУ под Курском

Техника горит: ВС РФ уничтожают обученных НАТО военных ВСУ под Курском

Техника горит: ВС РФ уничтожают обученных НАТО военных ВСУ под Курском ТАСС/Александр Полегенько Когда наши начали публиковать фотографии немецких, французских, английских, американских и прочих ракет, танков и БМП в Курской области, все эти страны тут же заявили, что просто подарили свои боевые машины Киеву и больше никакой ответственности за их использование не несут.

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