Из 17 россиян до решающих матчей «Ролан Гаррос» добралась только Мирра Андреева

На Открытом чемпионате Франции определились четвертьфиналисты. Приятных сенсаций не случилось. Итоги четвертого круга — у спортивного обозревателя «Бизнес FM»Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
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