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Из 17 россиян до решающих матчей «Ролан Гаррос» добралась только Мирра Андреева

Из 17 россиян до решающих матчей «Ролан Гаррос» добралась только Мирра Андреева

На Открытом чемпионате Франции определились четвертьфиналисты. Приятных сенсаций не случилось. Итоги четвертого круга — у спортивного обозревателя «Бизнес FM»Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

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