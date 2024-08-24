Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 24 августа Вооруженные силы страны впервые применили новое оружие — ракету-дрон «Паляниця».
Зеленский заявил, что Украина впервые применила новое оружие
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Зеленский достиг апофигея в роли президента.
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15 час.
ЮТ
Юрий Тумаков
Схватился за голову от такой информации и думаю, что делать. Может быть как сказал герой одного из шедевров российского киноискуства "Кац предлагает сдаться".
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11 час.
ВД
Вовладар Даров
Новое оружие в виде оскорбления личности и запугивания народа России!
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8 час.
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