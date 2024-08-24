Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленский заявил, что Украина впервые применила новое оружие

Зеленский заявил, что Украина впервые применила новое оружие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 24 августа Вооруженные силы страны впервые применили новое оружие — ракету-дрон «Паляниця».

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Зеленский достиг апофигея в роли президента.
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15 час.
ЮТ
Юрий Тумаков
Схватился за голову от такой информации и думаю, что делать. Может быть как сказал герой одного из шедевров российского киноискуства &quot;Кац предлагает сдаться&quot;.
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11 час.
ВД
Вовладар Даров
Новое оружие в виде оскорбления личности и запугивания народа России!
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