Россиян предупредили об опасных последствиях публикации кадров атак украинских дронов

Колесник: Давно пора ввести запрет на публикацию кадров последствий атак дронов В России давно пора ввести запрет на публикацию в сети кадров атак украинских дронов и их последствий, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
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