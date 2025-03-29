РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • КИРИЛЛ Трифонов
    Сама,сама,сама..SANA: власти Сири...
  • Сергей Иванов
    Это естественный отбор.Три человека утон...
  • Eduard
    А кто это Зеленский? Он никто,его слова ничего не значат! Зеля прежде всего предатель-взяточник!Зеленский отказал...

Покупательница квартиры Долиной сочла несправедливым отказ суда выселять певицу

Покупательница квартиры Долиной сочла несправедливым отказ суда выселять певицу

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Отказ суда выселять певицу Ларису Долину из проданной квартиры является несправедливым, заявила в беседе с "Известиями" купившая элитную собственность исполнительницы Полина Лурье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Переведите снова Долиной эти деньги,а она их так называемой &quot;покупательнице&quot;!
Ответить
18 час.
Eduard
Кличка &quot;покупательница&quot;!
Ответить
18 час.
Eduard
С Ларисой такой вариант провели:&quot;Мы вам &quot;заплатим&quot; но деньги переведем на &quot;безопасный счет&quot; на имя Льва Толстого. Мошейники!
Ответить
18 час.
наверх