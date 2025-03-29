Покупательница квартиры Долиной сочла несправедливым отказ суда выселять певицу

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Отказ суда выселять певицу Ларису Долину из проданной квартиры является несправедливым, заявила в беседе с "Известиями" купившая элитную собственность исполнительницы Полина Лурье.
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