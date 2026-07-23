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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпион юниорского «Уимблдона» Ли и финалист Хьюитт получили wild card в квалификацию ATP 500 в Вашингтоне

Чемпион юниорского « Уимблдона » Джордан Ли и финалист турнира Круз Хьюитт выступят в квалификации  ATP 500 в Вашингтоне.

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