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Сборная России сыграет с Кенией в Турции 16 октября («РБ Спорт»)

Сборная России сыграет с Кенией в Турции 16 октября («РБ Спорт»)

По информации «РБ Спорт», матч пройдет 16 октября в Турции.  Напомним, 12 октября сборная России выйдет на поле против Камеруна в Москве.

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