«Ни один мужчина не принял моего сына»: испытания, которые выпали на долю Елены Ксенофонтовой

Елена Ксенофонтова на экране чаще всего играет сильных и властных женщин, привыкших решать всё сами. За этим образом стоит биография, от которой мог бы сломаться любой: детство с жестоким отчимом, побег из настоящего борделя, ложный диагноз рака, предательство мужей и годы судов за собственных детей.