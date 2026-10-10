«Ни один мужчина не принял моего сына»: испытания, которые выпали на долю Елены Ксенофонтовой

Елена Ксенофонтова на экране чаще всего играет сильных и властных женщин, привыкших решать всё сами. За этим образом стоит биография, от которой мог бы сломаться любой: детство с жестоким отчимом, побег из настоящего борделя, ложный диагноз рака, предательство мужей и годы судов за собственных детей.
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