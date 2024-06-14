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Вечерний Новосибирск

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Зарплаты рабочих назвали в новосибирском Минтруда

Зарплаты рабочих назвали в новосибирском Минтруда

Как сообщил заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов, вакансий в кой области, которые представлены на портале «Работа в России» в пять раз больше, чем безработных на учете в центре занятости.

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