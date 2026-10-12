Вулканолог исключил извержение Йеллоустоуна в ближайшем будущем

Супервулкан Йеллоустоун сейчас не опасен и не подаёт сигналов о грядущем извержении, заявил президент Итальянской ассоциации вулканологии, профессор Университета Катании Марко Виккаро.
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