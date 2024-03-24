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Газета.ру

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"НГС": в Новосибирске подростку исправили экстремальное искривление позвоночника

"НГС": в Новосибирске подростку исправили экстремальное искривление позвоночника

Хирурги новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедий (НИИТО) имени Цивьяна прооперировали 13-летнюю школьницу с экстремальным искривлением позвоночника, девочка не могла долго сидеть, а уроки приходилось делать лежа.

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