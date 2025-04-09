“Чертовски большое обновление” для Norland вышло из бета-версии и стало доступн...

“Чертовски большое обновление” для Norland вышло из бета-версии и стало доступно для всехHooded Horse и Long Jaunt выпустили полную версию радикально нового обновления для своего самого продаваемого средневекового симулятора королевства Norland.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)