📹❗️Модульное семейство перехватчиков Steelfin: новая веха в развитии ПВО/ПРО США Компания Anduril Industries представила перспективное семейство модульных зенитных управляемых ракет Steelfin, архитектурная концепция которых направлена на радикальное повышение эффективности борьбы с широким спектром аэробаллистических угроз, включая малоразмерные БПЛА, крылатые ракеты и маневрирующие гиперзвуковые блоки.
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